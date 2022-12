Pronostic Monaco Brest : analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco enfonce Brest

Après avoir manqué une nouvelle fois d'un rien la Ligue des Champions, l'AS Monaco a tout de même pu tirer son épingle du jeu à l'automne dans son groupe de Ligue Europa pour prendre la 2place de son groupe derrière Ferencvaros mais devant l'Etoile Rouge de Belgrade et Trabzonspor. Ils défieront d'ailleurs le mois prochain le Bayer Leverkusen en barrages. Parallèlement, en championnat, les joueurs de la Principauté sont également dans le coup pour réaliser une saison honorable puisqu'ils occupent la 5place du classement, à distance très raisonnable du podium. Victorieux contre Angers (2-0) et Toulouse (0-2) mais battus par Marseille juste avant la trêve internationale, le club du Rocher s'est bien relancé en milieu de semaine en venant à bout d'Auxerre (2-3) au terme d'un match haletant.

De son côté, le Stade Brestois vit un nouvel exercice délicat, sans doute le plus délicat depuis son retour dans l'élite il y a maintenant 4 ans. Trop fragiles dans de nombreux compartiments du jeu, les Bretons sont logiquement 17et relégables dans ce championnat où 4 équipes seront rétrogradés à l'échelon inférieur en juin prochain. En pleine crise après avoir changé d'entraîneur ces dernières semaines, les Finistériens ont misé notamment sur Bruno Grougi pour redresser la barre, un ancien de la maison certes mais inexpérimenté en tant qu'entraîneur principal d'une équipe de Ligue 1. Et les débuts ne sont pas brillants pour cette équipe qui s'est notamment lourdement inclinée en amical contre Osasuna (3-0) et Rennes (3-1), puis contre Lyon mercredi soir à domicile (2-4). Aussi, il risque d'être compliqué pour le SB29 de bien figurer à Louis II en ce 1er janvier.