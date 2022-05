Pronostic Monaco Brest : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Monaco tout 9 face à Brest

Auteur d'une seconde partie de saison de tout premier plan l'an passé, l'AS Monaco réalise encore une fin de saison complétement folle. Calée en milieu de tableau quasiment toute la saison, le club du Rocher joue désormais le podium de Ligue 1. Les Monégasques comptent 3 points de retard sur l'OM, 2. Lors de cette journée de championnat, un autre prétendant en la personne de Rennes reçoit Marseille au Roazhon Park. Monaco veut en profiter pour consolider sa place parmi les 3 premiers. Les hommes de Philippe Clement viennent de remporter leurs 9 derniers matchs dont le dernier à Lille (1-2). Le grand homme de la rencontre fut Aurélien Tchouaméni, qui s'est signalé en inscrivant un doublé. L'international tricolore dispute certainement ses dernières rencontres avec le club de la principauté, car il attise les convoitises des grosses écuries européennes. Solide à domicile, Monaco n'a perdu qu'une fois lors des 20 derniers matchs disputés toutes compétitions confondues. Offensivement, Wissam Ben Yedder est toujours aussi efficace puisque l'ancien sévillan compte 21 réalisations. En face, Brest ne joue plus rien dans cette dernière ligne droite. Le club breton a assuré sa place en Ligue 1 depuis plusieurs semaines. Les Brestois ne tronquent pas la fin de championnat et jouent les matchs à fond. Les hommes de Michel Der Zakarian avaient notamment dominé successivement Lyon (2-1), Metz (0-1) et Clermont (2-0) alors que les Bretons étaient en infériorité numérique. La semaine passée, Brest a livré une nouvelle prestation intéressante face à Strasbourg mais n'est pas parvenu à se défaire des Strasbourgeois. Ceux sont au contraire les Alsaciens qui ont fait la différence par Gameiro (1-2). Dans une forme incroyable, Monaco va tout mettre en œuvre pour prendre les 3 points face à Brest qui ne joue plus grand-chose.