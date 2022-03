Pronostic Monaco Braga : Analyse, cotes et prono du 8e de finale retour de Ligue Europa

Monaco, réaction attendue contre Braga

En s’inclinant au Portugal (2-0), Monaco est contraint de réaliser un exploit pour se qualifier pour les quarts de finale. En effet, le club du Rocher doit s’imposer avec un écart d’au moins deux buts pour au minimum disputer une prolongation ou au mieux accrocher la qualification. Malgré un bon match aller, les protégés de Philippe Clement ont été punis à des moments clés à Braga en encaissant des buts en début et fin de rencontre. Actuellement, le club monégasque n’est pas au mieux avec une seule victoire lors des 7 dernières rencontres. Le choix de licencier Kovac lors de la trêve n’a pas fait progresser l’ASM, qui connait même l’un de ses pires passages de sa saison. Le week-end dernier, les Monégasques se sont une nouvelle fois inclinés face à un adversaire direct pour les places européennes, le Racing Club de Strasbourg (1-0). Peu en verve, Monaco a encaissé un but sur un corner qui n’aurait jamais dû être accordé. La mission est simple pour le club monégasque, se lancer à l’attaque pour mettre la pression sur la formation portugaise. Dans ce sens, Monaco comptera beaucoup sur son meilleur buteur Ben Yedder (22 buts toutes compétitions confondues cette saison)chezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐Braga possède donc un avantage de 2 buts à l’orée de se déplacer dans le Sud de la France. Le club portugais a l’expérience des soirées européennes le jeudi puisqu’il a déjà atteint la finale de l’Europa League. Depuis son succès face à Monaco, Braga s’est incliné sur sa pelouse face à Gil Vicente (1-0) et se retrouve désormais sous la pression de cet adversaire pour la 4place du championnat. Au tour précédent, Braga s’était imposé contre le Sheriff Tirasspol lors de la séance de tirs aux buts. A noter que le club portugais s’était lourdement incliné à l’aller (2-0) en Moldavie, ce qui pourrait donner des motifs d’espoir à l’ASM. Traditionnellement très fort dans son petit stade de Braga, le Sporting est en revanche moins bien en général en déplacement. Monaco est au pied du mur avant ce match retour et doit mettre de la folie pour renverser une équipe portugaise très technique. Mal payé à l'aller, l’ASM semble avoir le potentiel pour au moins s’imposer dans son stade face à Braga.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Monaco Braga encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, cotes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !