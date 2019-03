Pronostic Monaco Bordeaux : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Un petit Bordeaux pour Monaco !

L'AS Monaco reste sur 5 matchs sans défaite et compte désormais 6 points d'avance sur Caen, barragiste. Le retour de Jardim et les recrues du mercato hivernal ont totalement relancé le club princier. Le match du week-end dernier à Angers en est la parfaite illustration. Alors que deux mois plutôt ils se seraient certainement écroulés, les Monégasques ont su cette fois remonter un handicap de 2 buts et prendre un point en déplacement. Falcao, avec un doublé, a été le grand artisan de ce come-back. Le coach portugais peut compter sur un groupe impliqué à l'image de Golovin, Fabregas, Adrien Silva ou Gelson Martins très performants depuis plusieurs semaines. En difficulté à Louis II en début de saison, Monaco vient d'enchaîner trois victoires à domicile et ambitionne une 4ce samedi. Le club du Rocher est opposé à une formation bordelaise en crise. Ricardo limogé, le club au scapulaire va devoir encore faire avec Bedouet sur son banc ce samedi (Paulo Sousa sera nommé ensuite). La défaite à domicile face à Montpellier a montré toutes les carences d'une équipe sans chef d'orchestre. Avec une seule victoire au cours des 8 derniers matchs pour les Girondins, la confiance s'est dissipée et ce déplacement en Principauté ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices. Pour cette rencontre, nous voyons des Monégasques en pleine bourre s'imposer à domicile face à Bordeaux.