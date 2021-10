Pronostic Monaco Bordeaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco enchaîne face à Bordeaux

L'an passé, l'AS Monaco avait réalisé une deuxième partie de saison fantastique qui lui a presque permis de pouvoir lutter pour le titre. Qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions grâce à sa 3place, les Monégasques ont été éliminés par le Shakhtar Donetsk malgré d'excellentes prestations. Basculé en Europa League, le club du Rocher s'est imposé lors de la 1journée face au Sturm Graz (1-0) avant d'aller chercher un nul à San Sebastian face à la Real Sociedad (1-1). Ces bonnes performances confirment le regain de forme entrevu lors des dernières journées de Ligue 1. En effet, les Monégasques sont allés chercher un bon point dans le derby face à Nice (2-2) avant de décrocher deux beaux succès lors des deux dernières journées face à St Etienne (3-1) et contre le Clermont Foot (3-1). Les hommes forts de la saison passée que sont Volland, Golovin, Ben Yedder ou Diop ont tous été décisifs lors de ces rencontres. Grâce à ces prestations, l'ASM est remontée à la 8place de Ligue 1 avec seulement 4 points de retard sur le 2à l'orée de cette journée, le Racing Club de Lens. Proche de la liquidation judiciaire, Bordeaux a vécu un été agité. Le club girondin se remet progressivement de ses fortes émotions et revient petit à petit dans le coup au niveau sportif. En effet, mal en point, les hommes de Petkovic ont décroché une victoire précieuse à Geoffroy-Guichard face à l'AS Saint-Etienne (2-1). Depuis ce succès, les Bordelais sont invaincus avec deux matchs nuls obtenus face à Montpellier (3-3) et contre Rennes (1-1). Lors de ces matchs, Bordeaux a fait preuve de caractère, qui peut lui être très utile dans sa mission maintien. En forme ces dernières semaines, Hwang Ui-Jo vient d'inscrire 3 buts et de délivrer une passe décisive. En progression lors des dernières rencontres, Monaco devrait poursuivre sur cette dynamique et prendre le dessus sur une formation girondine en quête de régularité et qui réagit plus qu'elle n'agit.