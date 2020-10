Pronostic Monaco Bordeaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco rebondit face à Bordeaux

L'AS Monaco sort de deux saisons décevantes. Champion lors de la saison 2016-2017, les Monégasques ont nommé Niko Kovac pour redorer le blason du club princier. Les partenaires de Ben Yedder avait plutôt bien débuté son nouvel exercice avec 2 victoires et un nul. Depuis leur victoire face à Nantes, les Monégasques rencontrent plus de difficultés. Défait à Rennes et Brest, Monaco a été surclassé au Groupama Stadium par Lyon le week-end dernier (4-1). Pour leurs deux derniers matchs à Louis II, les hommes de Kovac ont souffert pour s'imposer contre Strasbourg (3-2) et face à des Montpelliérains en infériorité numérique (1-1). Invaincu dans son stade, Monaco veut retrouver les joies de la victoire face à Bordeaux. Calé dans le milieu du classement, Bordeaux a l'air de se satisfaire de ce positionnement. Les Girondins ont connu un été particulièrement agité et ont retrouvé de la stabilité sous les ordres de Jean-Louis Gasset. Sans être brillants, les Bordelais accrochent des résultats notamment à domicile où ils sont invaincus et ont remporté leurs deux derniers matchs face à Dijon et Nîmes. En déplacement, en revanche, Bordeaux reste sur deux revers à Lens et Marseille. Supérieur sur le papier, Monaco devrait prendre le meilleur sur une formation girondine peu à l'aise hors de ses bases.