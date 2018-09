Pronostic Monaco Atlético Madrid : 10€ offerts sans dépôt et 225€ à gagner

Cette OFFRE SPÉCIALE réservée à quelques partenaires de Winamax est EXCEPTIONNELLE

EXCEPTIONNEL

retirer ce remboursement directement sur votre compte bancaire

retirer ce remboursement directement sur votre compte bancaire

retirer ce remboursement directement sur votre compte bancaire

Monaco dans le dur

L'Atlético Madrid revanchard

Des absents de part et d'autre

Les compo probables :

L'Atlético supérieur à Monaco

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Jusqu'à mercredi 19 septembre minuit, Winamax donneà tous les lecteurs de SoFoot s'inscrivant pour la première fois.- elle vous donne le droit à 10€, comme ça, sans aucune autre obligation- elle est cumulable avec le bonus traditionnel de 100€ en CASH- elle ne dure que jusqu'au mercredi 19 septembre 23h59.ATTENTION : Ce pari gratuit de 10€ vous sera crédité une fois que vous aurez envoyé une copie des papiers d'identité et du RIB et que vos documents auront été validés (1 jour maximum à compter de l'envoi).vous offrepour tester gratuitement son site jusqu'à mercredi minuit seulement :► Si vous souhaitez profiter de ce pari gratuit de 10€, Winamax vous autorise également à: unsi vous déposez !On vous propose donc une très grosse cote pour utiliser votre pari gratuit de 10€ (seuls les gains nets de votre pari vous seront crédités), et trois autres pronos si vous souhaitez déposer et utiliser votre 1er pari remboursé de 100€ en CASH., coté à 6,00.Si le pari passe, vous transformez vos 10€ en 50€ !- Misez vos 100€, gagnez 170€ ou soyez intégralement remboursé en CASH- Vous pouvezou le rejouer !- Misez vos 100€, gagnez 205€ ou soyez intégralement remboursé en CASH.- Vous pouvezou le rejouer !- Misez vos 100€, gagnez 225€ ou soyez intégralement remboursé en CASH.- Vous pouvezou le rejouer !Avant même de débuter le championnat, Leonardo Jardim avait affirmé qu'il s'apprêtait à vivre sa saison la plus compliquée depuis qu'il est à la tête de Monaco. Les inquiétudes de l'entraîneur portugais se révèlent fondées au regard des difficultés affichées par le club de la Principauté jusqu'à maintenant. 15ème de Ligue 1, Monaco vient d'aligner 4 derniers matchs sans victoire (2 défaites et 2 matchs nuls). Les départs des cadres Fabinho, Joao Moutinho et Lemar se ressentent fortement au sein d'une formation monégasque en reconstruction.L'année dernière, l'Atlético Madrid a remporté la Ligue Europa après avoir été reversé de Ligue des Champions. Finalistes de C1 en 2014 et 2016, les Colchoneros espèrent à nouveau sortir des poules cette saison. Pour cela, Simeone peut compter sur les cadres déjà présents l'an passé ainsi que sur les recrues Rodri et Lemar qui se sont bien adaptés au collectif madrilène. Après un début de saison mitigé niveau défensif, l'Atletico Madrid va sans doute vouloir retrouver de la solidité pour son premier match de Ligue des Champions.L'effectif monégasque est largement amoindri par les blessures des cadres Subasic et Jovetic et des recrues Geubbels, Pierre-Gabriel et Golovin, et du meilleur joueur du début de saison Rony Lopes. Malade le week-end dernier, le buteur Falcao devrait bien être disponible mais il n'est pas apparu en grande forme lors des premiers matchs de championnat. Du côté de l'Atletico Madrid, les recrues Arias et Kalinic et les potentiels titulaires Lucas Hernandez et Vitolo sont bloqués à l'infirmerie.: Benaglio - Sidibé, Glik, Jemerson, Henrichs - Aït Bennasser, Tielemans, Aholou - Chadli, Grandsir - Falcao.: Oblak - Juanfran, Gimenez (ou Savic), Godin, Filipe Luis - Koke, Rodri (ou Partey), Saul, Lemar - Griezmann, Diego Costa.Ambitieux cette année, l'Atletico Madrid peut profiter des lacunes affichées par Monaco en ce début de saison pour l'emporter ce mardi soir. Antoine Griezmann constitue toujours l'atout offensif numéro 1 de cette formation. Candidat crédible au Ballon d'Or cette année, l'international français veut briller dans ces rencontres de Ligue des Champions avant que cette récompense ne soit attribuée. L'absence de Rony Lopes conjuguée à la petite forme de Falcao laissent penser que les Colchoneros peuvent l'emporter sans encaisser de but.avecavecqui vous offre en ce moment un premier pari remboursé de 290 + 20€ de bonus en excluavecqui vous offre en ce moment 120€ de paris gratuits au lieu de 100€avecavec, dont 60€ pour seulement 20€ déposés, avecavecavecavecavec