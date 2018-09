Pronostic Monaco Angers : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

1

Monaco peut retrouver le goût de la victoire face à Angers

L'AS Monaco réalise son plus mauvais départ de championnat depuis la saison 2006-2007 et se doit de réagir ce mardi. Face à Nîmes vendredi dernier, les hommes de Jardim ont concédé le match nul à domicile (1-1). Cependant, des améliorations ont été vues sur le plan du jeu, et sans un grand Paul Bernardoni dans les cages des Crocos, Falcao et ses partenaires auraient empoché les 3 points. De plus, Jardim disposera de joueurs frais, Jemerson, Henrichs, Golovin, Chadli, Grandsir et Aholou ayant peu ou pas du tout joué vendredi.Après un début de saison ponctué par 3 défaites (Nîmes, Rennes et PSG), Angers a repris du poil de la bête avec des victoires sur Lille et Dijon et un nul contre Toulouse. La formation de Stéphane Moulin arrive en confiance à Louis-II avec 3 matchs sans défaite. Cependant, les Angevins se sont inclinés lors des quatre derniers face-à-face contre le club princier. Bien meilleurs sur sa deuxième mi-temps face à Nîmes et avec le retour de plusieurs joueurs dans le 11 de départ, Monaco peut s'imposer à domicile face au SCO d'Angers.