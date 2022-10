Pronostic Monaco Angers : analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco sans problème contre Angers

Passé à côté de ses premiers matchs de la saison, l'AS Monaco a rapidement pris du retard au classement. Mais les joueurs de la Principauté ont repris des couleurs à partir du mois de septembre en alignant 5 victoires consécutives qui lui ont permis de retrouver la première partie de classement. Cette bonne série a par contre pris fin pour les hommes de Philippe Clement à la maison contre Clermont (1-1). Ensuite, ces derniers se sont inclinés dimanche dernier au terme d'un match fou face à une très belle formation lilloise (4-3) et ils ont donc glissé en 7position du classement. Engagés en Ligue Europa, les partenaires de Wissam Ben Yedder, auteur de 8 buts lors de ses 8 dernières rencontres, ont longtemps mené au score avant d'être rejoints au score par Ferencvaros (1-1).(Déposez 100€ et misez avec 200€) chez⇒ ⇒⇐ ⇐Après 4 matchs sans victoire, les joueurs du Rocher vont donc devoir se relancer. Et quoi de mieux pour cela que de recevoir la lanterne rouge de ce championnat. Avec un très faible total de 8 points glanés au cours des 12 premières journées, le SCO ferme donc la marche au classement et semble sans solution. Dernièrement, Marseille (0-3), Strasbourg (2-3), Toulouse (3-2) et Rennes (1-2) sont venus faire le plein face aux hommes de Gérald Baticle qui affichent le pire bilan défensif de Ligue 1 avec 29 buts encaissés. Trop peu solides, les Angevins risquent de vivre une nouvelle rencontre difficile dimanche à Louis II et Ben Yedder (9 buts cette saison) pourrait également en profiter.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(276€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(368€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Monaco Angers détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !