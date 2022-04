Pronostic Monaco Angers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco sur sa lancée face à Angers

Monaco avait livré une très belle saison l’an passé qui lui avait permis de finir sur le podium de ligue 1. Les Monégasques étaient fortement attendus pour ce nouvel exercice, mais n’ont pas su retrouver leur superbe dynamique. Le club a donc décidé de se séparer de Niko Kovac et d’installer Philippe Clement. L’ancien entraineur du Club Bruges a connu une entame délicate qui lui a presque valu de perdre sa place. Le déclic tant attendu semble avoir été le large succès obtenu face au Paris Saint-Germain (3-0). Depuis ce récital face aux Parisiens à Louis II, les Monégasques ont remporté toutes leurs rencontres dont deux confrontations face à des adversaires directs pour le podium, Rennes (2-3) et Nice (1-0). Cette excellente dynamique a permis à l’ASM de remonter à la 4place avec le même nombre de points que Rennes (3e). Sur une très bonne série de 6 victoires consécutives, Monaco veut poursuivre sur sa lancée. Le week-end dernier, les joueurs du Rocher n’ont pas connu le moindre problème à Geoffroy-Guichard pour prendre le dessus sur l’AS Saint Etienne (1-4). Les attaquants monégasques sont en forme à l’image d’un Ben Yedder, auteur de 20 réalisations cette saison.(Déposez 100€ et misez avec 300€) chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Angers n’est pas sauvé et compte 4 points d’avance sur l’AS Saint-Etienne. Cette place peut paraître surprenante au regard de la première partie de saison des hommes de Baticle qui avaient été pendant plusieurs journées dans le premier tiers du championnat. Progressivement, le SCO a reculé pour se retrouver aujourd’hui menacé par la relégation. Lors des 13 dernières journées, Angers ne s’est imposé qu’une seule fois face à Brest (1-0). Largement battu ensuite par un PSG privé de plusieurs de ses stars (0-3), le SCO a pensé ramener une victoire de Clermont le week-end dernier. L’avantage de 2 buts à la mi-temps ne fut pas suffisant puisque les Clermontois sont revenus au score (2-2). En déplacement, le SCO n’est pas au mieux avec seulement deux victoires face à Strasbourg (2-0) lors de la 1journée et contre Reims (1-2) en décembre. Dans une forme étincelante, Monaco devrait prendre le dessus sur une équipe d’Angers pas au mieux et qui a en plus perdu Boufal sur blessure jusqu'à la fin de la saison.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 300€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 200€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(447€ - les 200€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 300€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 200€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(570€ - les 200€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Monaco Angers détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !