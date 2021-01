Pronostic Monaco Angers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco - Angers : l'ASM se sort du piège angevin

Profitez de 100€ SANS CONDITION chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari :

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Monaco - Angers :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’AS Monaco sort de deux saisons décevantes et a fait appel à Niko Kovac pour redresser la barre. Le coach croate est en train de réussir sa mission, puisqu’à la mi-championnat, le club princier compte seulement deux points de retard sur le 4e. De plus, le technicien croate semble avoir trouvé son équipe type. Tenus en échec par Saint-Etienne lors de la dernière rencontre de 2020 mais en ayant joué à 10 contre 11 (2-2), les Monégasques ont surclassé Lorient pour la reprise (2-5). De retour de blessure, le Russe Golovine a signé son retour en inscrivant un but quelques secondes après son entrée en jeu. L’autre bonne nouvelle pour Kovac est la parfaite adaptation de Kevin Volland. L’attaquant allemand a été omniprésent face aux Merlus et en a profité pour signer sa 8e réalisation de la saison. Le seul bémol vient de Wissem Ben Yedder, qui cherche toujours à retrouver le chemin des filets sur une action de jeu.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le SCO d’Angers est l’une des très belles surprises de la saison. Les hommes de Stéphane Moulin viennent de faire tomber consécutivement deux formations du Top 5 à savoir l’Olympique de Marseille (2-1) et le LOSC (2-1). Ces excellents résultats permettent au SCO de compter le même nombre de points que Monaco. Angers dispose d’un effectif intéressant avec les Fulgini, Boufal, Pereira ou Cabot mais Boufal est blessé. Le SCO se comporte très bien en déplacement avec 4 victoires et 2 nuls lors des 6 derniers matchs hors de leur base. Monaco est prévenu, et le club du Rocher, en forme et supérieur sur le papier, devrait se sortir du piège angevin et se rapprocher des premières places.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(168€ du pari + 100€ de bonus).- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavec, sponsor d’ArsenalavecavecRetrouvez le Pronostic Monaco Angers encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !