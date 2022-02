Pronostic Monaco Amiens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco dans le dernier carré face à Amiens

Exceptionnel lors de la seconde partie de saison l’an passé, Monaco espère rééditer le même parcours. Finaliste malheureux de la Coupe de France face au PSG, le club du Rocher a connu un parcours sans embûche jusqu’à ces quarts de finale. En effet, l’ASM a successivement dominé deux formations évoluant dans les divisions inférieures, le Red Star (0-2) et Quevilly Rouen Métropole (1-3). Au tour précédent en revanche, Monaco a livré une prestation de premier plan face à Lens en s’imposant à Bollaert (2-4) où il n’est jamais simple de repartir avec un succès. Les Monégasques ont confirmé leur excellente forme en s’imposant dans l’affiche de la dernière journée face à Lyon (victoire 2-0 samedi au Louis II). En effet, les hommes de Philippe Clement ont démarré pied au plancher en ouvrant rapidement le score par le milieu brésilien Jean Lucas, avant que l’inévitable Wissam Ben Yedder n’aggrave le score. L’international français est dans une forme exceptionnelle puisqu’il a marqué 10 buts lors des 7 derniers matchs qu’il a disputés.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Amiens a connu une entame difficile mais s’est bien repris depuis quelques semaines. Le club picard est remonté à la 14place du classement avec 4 points d’avance sur la zone de relégation. Le week-end dernier, les Amiénois ont une nouvelle fois confirmé les progrès en tenant tête à Sochaux qui joue la montée en ligue 1 (1-1). Lors des 16 dernières rencontres disputées, Amiens ne s’est incliné qu’à 2 reprises face à Ajaccio et le Paris FC, qui jouent les premiers rôles en Ligue 2. Pour atteindre ce stade de la compétition, Amiens a bénéficié d’un parcours plutôt clément puisqu’il n’a toujours pas affronté la moindre formation de Ligue 1. Les Picards ont d'abord logiquement dominé Anzin, Cambrai, Guingamp et Linas Monthlery. Puis lors du tour précédent, les Amiénois sont allés s’imposer à Marcel Picot face à Nancy (0-2), lanterne rouge de Ligue 2. En grande forme, l’AS Monaco devrait se défaire de l’obstacle amiénois.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(304€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Monaco Amiens encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !