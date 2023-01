Pronostic Monaco Ajaccio : analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco se reprend face à Ajaccio

Le week-end dernier, Monaco s’est fait surprendre à domicile par une formation de Ligue 2, Rodez, en Coupe de France (aux tirs au but). Dans cette dernière partie de saison, l’ASM n’a donc plus que 2 objectifs : la qualif en C1 via le championnat et les 16de finale de l’Europa League avec une double confrontation à venir contre le Bayer Leverkusen. Depuis la reprise en Ligue 1, les Monégasques avaient fait le taf en s’imposant face à Auxerre (2-3) et contre Brest (1-0), deux formations luttant pour leur maintien. En milieu de semaine, les hommes de Philippe Clement ont arraché un bon nul lors des dernières secondes de la rencontre à Lorient (2-2) grâce à l’inévitable Wissam Ben Yedder, auteur de son 8e but de la saison, comme son compère Embolo. L'ancien international français devrait retrouver sa place de titulaire ce dimanche. Suite à ce nul, Monaco resteen 5e position, mais avec 5 points de retard sur la 3place et 7 sur la 2. Pour affronter Ajaccio, Clément ne devrait toujours pas pouvoir compter sur Kevin Volland, blessé.(Déposez 100€ et misez avec 200€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Ajaccio a effectué son retour en Ligue 1 après avoir fini en 2e position de L2 l’an dernier. Le club corse a un objectif clair, le maintien dans l’élite. Mal parti, l’ACA s’est reprise en réalisant quelques coups qui lui permettent aujourd’hui d’occuper la 16place du classement. Ce fut notamment le cas à la reprise, avec un succès très important face à la lanterne rouge angevine (1-0). Depuis cette victoire, le club corse s’est incliné à domicile face à Toulouse (2-0) et en milieu de semaine à domicile contre une équipe rémoise sur une belle dynamique (0-1). Entretemps, les hommes d’Olivier Pantaloni ont décroché difficilement leur ticket pour les 16de finale de la Coupe de France en sortant Jura Sud (1-2). Avec son effectif de qualité, l’ASM devrait se sortir du piège corse pour s’imposer lors de cette opposition face à Ajaccio.- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(324€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(396€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Monaco Ajaccio détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !