Pronostic Moldavie France : Analyse, prono et cotes du match des éliminatoires de l'Euro 2020

La France fait le job en Moldavie !

La Moldavie, 170nation au classement FIFA, reçoit dans le cadre des qualifications à l’Euro 2020, le champion du Monde 2018 la France. Les Moldaves ont disputé la Ligue des nations et ont terminé à la 3place de leur groupe derrière le Belarus et le Luxembourg. A domicile, la Moldavie a remporté une seule des 15 dernières rencontres disputées et cela face à la modeste formation de San Marin.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’Equipe de France, championne du monde en Russie n’a pas réussi à se qualifier pour les phases finales de la Ligue des nations, devancée par les Pays-Bas. Les Bleus, pour leur dernière sortie, ont dominé l’Uruguay en amical et ont fait oublier leur piètre formation de Rotterdam où ils avaient été largement dominés par les Néerlandais. Fidèle à ses principes, Didier Deschamps s’appuie sur son groupe et compte sur son trio Mbappé, Griezmann et Giroud pour faire la différence. Le Parisien empile les buts en club et sera la menace principale face à la défense regroupée des Moldaves. Pour cette rencontre, nous voyons les Français faire le job et s’imposer tranquillement avec un but du prodige Mbappé.- Vous avez le droit à un remboursement de 100€ EN ARGENT RÉEL sur votre 1pari (80% de la mise)- Misez votre premier pari de 125€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€ EN CASH- Vous avez le droit à un remboursement de 100€ EN ARGENT RÉEL sur votre 1pari (80% de la mise)- Misez votre premier pari de 125€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€ EN CASHavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Moldavie France encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !