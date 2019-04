Pronostic Milan Udinese : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Le Milan et l'Udinese peuvent encore scorer

de Serie A, le Milan AC n'a pas fait une croix sur le podium puisqu'il ne compte que 2 points de retard sur son voisin de l'Inter. A San Siro, les Lombards ne sont pas maladroits et avaient enchaîné 4 victoires de rang avant de s'incliner dans le derby milanais au terme d'une rencontre spectaculaire (2-3). A l'extérieur, les hommes de Gattuso ont battu le Chievo (1-2) avant de s'incliner contre la Sampdoria (1-0) lors du dernier match joué samedi.

De son côté, l'Udinese occupe la 16place du classement. Mais depuis quelques temps, les hommes d'Igor Tudor réalisent de bons résultats. Vainqueur du Chievo Verone (1-0) puis de Bologne (2-1), les Véronais n'ont pas été ridicules en déplacement contre la Juventus (4-1) et Naples (4-2) dans des matchs à buts. Ce week-end, ils ont retrouvé le goût du succès contre le Genoa (2-0) et ont toujours au moins inscrit un but lors de leurs 5 dernières rencontres. Nous pensons donc que les deux équipes vont marquer dans cette rencontre.