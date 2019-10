Pronostic Milan SPAL : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Obligation de victoire pour le Milan face à La SPAL !

Le Milan AC a connu des heures de gloire jusqu'au début des années 2000. Depuis, les Rossoneri sont sur la pente descendante et cette saison confirme les difficultés milanaises. Pourtant, l'effectif milanais est intéressant avec de nombreux joueurs de qualité comme Calhanoglu, Kessié, Suso, Piatek, Paqueta, Donnarumma, Romagnoli. Stefano Pioli, ancien coach de la Viola, a été nommé pour relancer le Milan, mais ne fait pas mieux que Gattuso puisque son équipe a fait un nul à San Siro face à Lecce avant de s'incliner contre la Roma le week-end dernier. Douzièmes de Serie A, les Rossoneri doivent se reprendre à domicile où ils ont tout de même su battre Brescia, lors de leur première réception.

En face, la SPAL est avant-dernière et s'attend à encore lutter pour le maintien toute la saison. Ce week-end, les hommes de Semplici ont réalisé une excellente prestation et ont tenu tête au Napoli d'Ancelotti à domicile (1-1). Néanmoins, la SPAL s'est déplacée à 4 reprises depuis le début de saison et son bilan est terrible avec quatre défaites, 8 buts encaissés et 0 inscrit. Avec de telles statistiques à l'extérieur du côté de la SPAL, le Milan pourrait en profiter pour s'imposer à San Siro.