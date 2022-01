Pronostic Milan Roma : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Milan repart sur de bonnes bases face à la Roma

Depuis l’arrivée de Stefano Pioli, le Milan AC a retrouvé de sa superbe. L’an passé, les Rossoneri ont fini dans le Top 4 de la Serie A et espèrent faire mieux cette saison. Après 19 journées de championnat, la formation lombarde se trouve en seconde position avec 4 points de retard sur le leader, l’Inter Milan. De plus, lors de cette seconde partie de saison, les Milanais éliminés de toutes compétitions européennes, se focaliseront uniquement sur la conquête du Scudetto. Le Milan AC a connu des résultats décevants lors des dernières journées avec des défaites contre Sassuolo et le Napoli. Ces contre-performances s’expliquent par des absences importantes puisque les Giroud, Rebic ou Leao ont manqué plusieurs rencontres en fin d’année 2021. Pour sa dernière sortie de l’année, le club milanais s’était tranquillement imposé en Toscane face au promu Empoli (2-4). Avec le début de la CAN, les Rossoneri ne pourront pas compter sur Kessie, Ballo-Touré et Bennacer partis rejoindre leurs sélections respectives, tandis que Simon Kjaer est indisponible pour le reste de la saison.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la Roma a opéré un changement majeur lors du mercato estival avec l’arrivée de José Mourinho. Comme souvent lorsqu’il reprend un club, le technicien lusitanien a fortement investi avec notamment l’arrivée du buteur de Chelsea Tammy Abraham. Malgré son statut d’équipe ayant le plus dépensé lors du mercato, la Roma se montre irrégulière avec une 6e place au général, à 6 points du Top 4. Les Giallorossi sont trop inconstants, capables de gagner à Bergame face à l’Atalanta (1-4) et de partager les points avec la Sampdoria (1-1) à domicile. Mourinho déplore le départ de Diawara et Darboe pour la CAN, tandis que Spinazzola est un absent de longue date. En revanche, l’important capitaine Pellegrini devrait retrouver sa place après avoir manqué les derniers matchs de 2021. A domicile, le Milan AC devrait lancer cette nouvelle année par un succès face à une Roma inconstante.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Milan - Roma encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !