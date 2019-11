Pronostic Milan Naples : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Le Napoli bouscule le Milan !

Ce choc entre le Milan AC et le Napoli met aux prises deux formations qui déçoivent depuis le départ de cette nouvelle saison. Les occupent seulement la 14 place de Serie A avec 4 points d'avance sur la zone de relégation. Giampaolo a été remercié, et Stefano Pioli est arrivé. L'électrochoc tant attendu n'a pas fonctionné puisque sous les ordres de l'ancien de la Viola, le Milan n'a gagné qu'une seule rencontre en 5 matchs. De plus, les Milanais se sont inclinés lors des deux derniers matchs face à la Juventus (1-0) et la Lazio (1-2). Dans son stade, le club lombard s'est imposé seulement à deux reprises, difficilement face aux deux derniers du classement : Brescia et la SPAL. De son côté, Naples n'est pas au mieux et connaît également des tensions internes. Les hommes d'Ancelotti sont 7 et comptent 3 points de retard sur les places européennes. Habitué à lutter pour la Ligue des Champions, Naples fait preuve d'inconstance et joue gros cette semaine. D'une part, en Serie A face au Milan et d'autre part, en Ligue des Champions où les Napolitains affrontent Liverpool. Le club italien reste sur 4 matchs sans victoire en Serie A, avec une défaite face à la Roma (2-1) et des nuls contre l'Atalanta, la Spal et le Genoa. De plus, un conflit oppose les joueurs à leur sulfureux président De Laurentis. Néanmoins et malgré tous ces remous, Naples semble en mesure d'accrocher au moins un nul face à une équipe milanaise vraiment trop à la peine.