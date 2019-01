Pronostic Milan Naples : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Un résultat pour Naples chez le Milan AC

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Milan AC - Napoli :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Milan AC affronte Naples dans le cadre de la 21journée de Serie A. Cette opposition est une grosse affiche puisqu'elle met aux prises deux formations classées dans les 4 premiers. Le Milan occupe actuellement le dernier strapontin pour la Ligue des Champions mais est sous la pression de 4 équipes (Lazio, Roma, Atalanta et Sampdoria). Tous les points sont importants pour la formation de Gattuso dans l’optique de prendre ses distances sur ce groupe de poursuivants. A San Siro, le Milan a déjà perdu deux rencontres face à la Juventus, et récemment face à la Fiorentina. Les matchs des Milanais se jouent souvent à peu de choses (1 but de différence entre les 2 équipes).enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Napoli est second de Serie A avec 9 points de retard sur la Juve et 7 d’avance sur l’Inter (3). Confortablement installés sur le podium, les Napolitains tenteront de prendre au moins un point à San Siro. Seulement battu à 3 reprises depuis le début du championnat, les Napolitains ont su battre la Lazio la semaine passée sans 3 cadres suspendus (Koulibaly, Allan, Insigne). Pour ce match, nous voyons le Napoli accrocher au moins un nul dans un match avec moins de 4 buts.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavecRetrouvez le Pronostic Milan Napoli détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !