Pronostic Milan Naples : Analyse, prono et cotes du match de Coupe d'Italie

Une nouvelle opportunité pour le Napoli face à Milan !

Trois jours après s’être affrontés en Serie A, le Milan Ac et le Napoli se retrouvent pour une place en demi-finale de la Coupe d’Italie. A San Siro samedi, les deux formations n’ont pas été en mesure de se départager (0-0) malgré des opportunités pour chaque camp. Au vu du manque d'efficacité devant Gattuso devrait donner un peu plus de temps de jeu à sa nouvelle recrue Piatek. Le transfuge du Genoa réalise une excellente saison avec 13 réalisations au compteur. Finalistes la saison passée de cette Coupe, les Lombards espèrent renouveler leur parcours cette saison.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Napoli est conscient que leest promis à la Juventus et cette Coupe d’Italie est devenue un objectif sur le plan national. A quelques matchs d’une éventuelle finale, les hommes d’Ancelotti vont tout mettre en œuvre pour atteindre leur but. Pour cela, ils pourront compter sur leur capitaine Hamsik, resté sur le banc samedi soir car de retour de blessure, mais qui devrait être au cœur du jeu ce mardi. Avec Insigne, Callejon, Mertens et Milik, Ancelotti dispose d’un potentiel offensif capable de faire la différence. Pour ce match, nous voyons le Napoli accrocher au moins un nul dans un match avec moins de 4 buts.- Misez votre 1pari de 100€ sur ce prono et gagnez(158€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Milan Naples encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !