Pronostic Milan Lille : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

Un Milan AC trop fort pour Lille

En fin de saison dernière, Zlatan Ibrahimovic sortait l’une de ses traditionnelles punchlines :. L’attaquant international suédois, qui est pour beaucoup dans le redressement du club lombard, disait peut-être vrai. Après 6 journées de Serie A, les dires du vétéran suédois prennent en tout cas du sens car le Milan AC est en tête avec un excellent bilan de 5 victoires pour un nul, et le meilleur buteur n’est autre qu’un certain Zlatan (7 réalisations). Auteurs d’une excellente fin de saison dernière, les Rossoneri sont parvenus à accrocher les barrages d’Europa League. Sur leur parcours, les Milanais se sont défaits des Shamrock Rovers, de Bodo/Glimt et de Rio Ave. Pour leurs deux premiers matchs de poule dans cette C3, les partenaires de Kessie ont dominé aisément le Celtic (3-1) en Ecosse et le Sparta Prague à San Siro (3-0).enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐A l’instar du Milan AC, Lille est invaincu depuis le début de saison. En C3, les hommes de Galtier sont allés s’imposer sur la pelouse du Sparta Prague grâce notamment à un triplé de Yazici. Les Lillois ont ensuite été contraints de partager les points avec le Celtic (2-2) au stade Pierre Mauroy. En Ligue 1, les partenaires de Fonte occupent la 2place derrière le PSG. Les Lillois payent leurs deux récents matchs nuls face à Nice et Lyon et n'ont plus gagné depuis 3 rencontres en comptant le nul contre le Celtic. Dimanche dernier dans l’affiche du championnat face à l'OL, le LOSC dominateur et plus de 40 minutes à 11 contre 10 doit regretter de ne pas s’être imposé face aux Rhodaniens. En pleine bourre lors de ce début de saison, le Milan AC devrait enchainer une troisième victoire en Europa League face à Lille et faire tomber l'invincibilité de Lillois moins sereins depuis 10 jours.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Milan Lille détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !