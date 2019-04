Pronostic Milan Lazio : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Le Milan repart de l’avant face à la Lazio !

Le Milan AC est sur une série difficile avec aucune victoire lors des 4 dernières rencontres. Le week-end dernier, les Rossoneri se sont inclinés face à la Juventus (2-1). Cette rencontre a été marquée par des erreurs d'arbitrage à la défaveur des Lombards. Les récentes contre-performances milanaises ont permis à l'Atalanta et à la Roma d'effectuer un rapprochement au général. Désireux de conserver sa 4e place qualificative à la Ligue des Champions, Milan doit absolument s'imposer pour repousser un adversaire direct, la Lazio. Gattuso compte évidemment sur son serial buteur Piatek, une nouvelle fois décisif à Turin (21 buts en Serie A cette saison). De leur côté, les Biancocelesti ont la possibilité de prendre place dans le Top 4 ce soir, d'autant plus qu'ils comptent un match en retard. Les hommes de Simone Inzaghi ont concédé le nul face à Sassuolo le week-end dernier. Depuis le début de saison, les Laziale ont souvent connu des grosses difficultés face aux grosses écuries. La récente victoire face à l'Inter est le seul bon résultat venant atténuer ce constat. De plus, la Lazio reste sur une terrible série à San Siro avec une seule victoire au cours des 23 dernières confrontations face au Milan. De retour à domicile, le Milan AC pourrait s'imposer et repousser la Lazio qui a perdu 3 de ses 5 derniers déplacements toutes compétitions confondues.