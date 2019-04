Pronostic Milan Lazio : Analyse, prono et cotes du match de Coupe d'Italie

Le Milan se qualifie pour la finale au détriment de la Lazio

Le Milan AC, ambitieux en début de saison, est à un match de la finale de la Coupe d’Italie. Si l’an passé, less’étaient inclinés en finale contre la Juventus, la Vieille Dame n’est pas dans le dernier carré cette saison et un titre national tend les bras aux Milanais. Quatrième de Serie A, les hommes de Gattuso font une belle saison et occupent pour le moment le dernier strapontin qualificatif pour la Ligue des champions la saison prochaine. Après un petit coup de moins bien, les Lombards ont battu la Lazio à domicile en championnat (1-0) avant de ramener un point de son déplacement du week-end dernier à Parme (1-1). Lors de la demi-finale aller, le Milan était reparti avec un nul sans but. La mission est simple, une victoire qualifie le Milan pour la finale.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De leur côté, les Laziale ne sont pas au mieux avec une seule victoire obtenue lors des 5 derniers matchs. Les hommes d’Inzaghi sont totalement tournés sur ce match retour et espèrent rééditer leur performance du tour précédent face à l’Inter. Comme la saison passée, la Lazio a quasiment toujours perdu ces matchs face aux grosses écuries sur cet exercice 2018/2019. Poussés par leur public, les partenaires de Piatek pourraient enchaîner après avoir déjà éliminé en quart le Napoli.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Milan - Lazio encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !