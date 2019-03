Pronostic Milan Inter : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

1

Milan - Inter : podium en jeu dans le derby milanais

La Serie A nous offre en clôture de la 28journée un choc avec le derby milanais. En plus, d’être une lutte fratricide, ce duel est aussi très important d’un point de vue comptable. Longtemps en retrait cette saison, le Milan AC est sur une excellente dynamique et a remporté ses 5 derniers matchs de championnat. Cette belle série a permis aux hommes de Gattuso de ravir la troisième place à l’Inter. Avec un seul point d’écart entre les deux formations, tout est encore possible. La bonne phase desest aussi à associer au recrutement hivernal du buteur polonais Piatek qui enchante les tifosi du Milan. Buteur à 13 reprises avec le Genoa, le Polonais en est déjà à 6 réalisations en 7 matchs avec sa nouvelle formation.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Inter est nettement plus irrégulier ces dernières semaines. Eliminé jeudi de l'Europa League et battu à Cagliari sur son dernier match de Serie A à l'extérieur, le club nerazzurri doit aussi gérer le dossier Icardi. L’attaquant argentin n’a pas prolongé et est écarté du groupe. Le week-end dernier, les hommes de Spaletti ont retrouvé les joies de la victoire face à la Spal (2-0). Le derby aller avait été enlevé par une victoire des Intéristes dans les arrêts de jeu grâce à l’inévitable… Icardi. Privé de son meilleur attaquant, la tâche s’annonce compliquée face aux. Pour ce match, nous voyons le Milan AC en pleine forme s’imposer face à l’Inter.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€- Misez votre premier pari remboursé de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ !avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecRetrouvez le Pronostic Milan Inter encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !