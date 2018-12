Pronostic Milan Fiorentina : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

2

Milan a besoin d’une victoire face à la Fiorentina !

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Milan - Fiorentina :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Incapable de battre Bologne mardi, le Milan AC a laissé passer une opportunité de creuser l’écart sur la Lazio (5). Les deux dernières rencontres desse sont terminées sur des matchs nuls sans buts face au Torino et à Bologne. Ces contre-performances et l’élimination en Europa League face à l’Olympiakos mettent la pression sur Gennaro Gattuso. Mais le coach transalpin devrait pouvoir trouver les mots pour relancer son équipe et ne pas subir le même sort que Mourinho. Dans leur stade de San Siro, les Milanais sont habituellement très performants et n’ont perdu qu’un match cette saison, face au leader incontesté la Juventus de Turin. Quatrièmes de Serie A, les Lombards sont dans l’obligation de s’imposer pour ne pas se faire distancer par le trio de tête et voir la Lazio revenir.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Le succès de la Viola dans le derby toscan face à Empoli a stoppé une terrible série de 8 matchs sans victoire, dont 6 matchs nuls. Cette accumulation de score de parité et les difficultés du club à l'extérieur empêche les partenaires de Veretout de progresser au classement (10). En déplacement, les Florentins n’ont toujours pas gagné la moindre rencontre et se sont inclinés à chaque fois contre les cadors de Serie A : le Napoli, l'Inter et la Lazio. Pour cette rencontre, nous voyons des Milanais performants à domicile en mesure de s’imposer face à des Florentins trop faibles à l'extérieur.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavecavecavec