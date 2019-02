Pronostic Milan Empoli : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

1

Un 5e match de suite avec un but de Piatek pour Milan face à Empoli

Recrue phare du mercato estival, Gonzalo Higuain n'aura pas réussir à conquérir le cœur des. Son départ, lors de la trêve hivernale, a même été bien accepté tant le rendement de l'Argentin était loin des attentes du club. Pour lui succéder, les dirigeants Milanais ont choisi le buteur polonais Krzysztof Piatek en provenance du Genoa. En 19 matchs sous les couleurs du club de Gênes, l'attaquant avait fait parler la poudre à 13 reprises et avait réalisé une incroyable série où il avait marqué lors de 8 rencontres consécutives.

Le buteur polonais est en train de réaliser des débuts tonitruants avec le Milan AC. Après une entrée en jeu d'une vingtaine de minutes face à Naples, il a été titularisé et a été marqué dans toutes les rencontres. Piatek affiche déjà 6 réalisations avec Milan en 4 rencontres toutes compétitions confondues. Pour son premier match en Serie A avec le Genoa, l'ancien attaquant de Cracovie avait ouvert son compteur but dans le Calcio face à … Empoli. Ce vendredi, Piatek va retrouver le club toscan et mettra tout en œuvre pour tromper la vigilance de la défense adverse avec sa nouvelle formation. Le week-end dernier, à Bergame où il est toujours difficile de s'imposer, Piatek a inscrit un doublé dont un but spectaculaire pour offrir la victoire au Milan. Pour cette rencontre face à une formation d'Empoli en souffrance en déplacement, nous voyons le Milan s'imposer grâce à l'inévitable Piatek.