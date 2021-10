Pronostic Milan AC Torino : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Milan AC enchaîne face au Torino

Le Milan AC a retrouvé de sa superbe la saison dernière notamment boosté par les arrivées combinées de Stefano Pioli et Zlatan Ibrahimovic. 2de Serie A la saison passée après avoir été en tête, le Milan veut cette fois aller chercher le titre. D'autant que le club a perdu ses 3 premiers matchs de Ligue des Champions et a donc quasiment fait une croix sur les 8es. En Serie A, les partenaires d'Olivier Giroud sont actuellement en deuxième position à égalité de points avec le Napoli. Les deux clubs affichent un superbe bilan de 8 victoires et 1 nul sur les 9 premières journées et ont déjà creusé un écart de 7 points sur l'Inter, 3chez⇒ ⇒⇐ ⇐Après 9 journées, le Torino se trouve en 12position et fait donc un début de saison moyen. Après deux revers consécutifs face à de gros adversaires, la Juventus (1-0) et le Napoli (1-0), lesse sont difficilement imposés à domicile face au Genoa vendredi (3-2). Cette saison, le Toro ne peut pas vraiment compter sur un Belotti, souvent blessé et rarement utilisé comme titulaire lorsqu'il est disponible. Face à un nouveau gros, le Torino devrait logiquement céder et le Milan enchaîner ainsi une 9victoire en 10 matchs.