Pronostic Milan AC Sassuolo : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Milan AC fait le job face à Sassuolo

A 7 journées de la fin, le Milan AC compte 9 points de retard sur le leader intériste. Ce week-end, les ont repris 2 points aux hommes de Conte qui ont été tenus en échec à Naples (1-1). De son côté, le Milan AC s'est difficilement imposé à San Siro face au Genoa (2-1) grâce à Rebic et un but contre son camp de Scamacca. Pour la réception de Sassuolo, Stefano Pioli pourra compter sur le retour de Zlatan Ibrahimovic qui a purgé sa suspension. Si le Milan ne devrait pas pouvoir inquiéter l'Inter lors des dernières journées, le club lombard doit assurer sa place dans le Top 4. Avec 6 points d'avance sur le Napoli, le club rossonero possède actuellement un petit matelas d'avance. De son côté, Sassuolo est calé en huitième position avec 12 points de retard sur la dernière place européenne et 21 unités d'avance sur le premier relégable. Les hommes de De Zerbi finissent la saison sans pression et nous offrent comme souvent des rencontres riches en buts. Battu par l'Inter (1-2), Sassuolo vient d'enchaîner deux victoires face à deux mal classés : Benevento (0-1) et la Fiorentina (3-1), avec notamment un but de l'ancien Marseillais Maxime Lopez, auteur de sa 2e réalisation de la saison. Invaincu lors de ses 9 dernières confrontations face à Sassuolo (7 victoires et 2 nuls), le Milan AC devrait se défaire de l'équipe de De Zerbi pour le retour de Zlatan.