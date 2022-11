Pronostic Milan AC Salzbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Le Milan en patron face à Salzbourg

Profitez de 100€ offerts DIRECT chez ZEbet

Profitez de 100€ offerts DIRECT chez ZEbet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Milan AC - Salzbourg :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Cette opposition entre le Milan AC et Salzbourg va déterminer le club qui accompagnera Chelsea en huitième de finale de la Ligue des Champions. Actuellement, la formation italienne est la mieux placée puisqu’elle compte un point d’avance sur les Autrichiens et qu’un nul lui suffit donc pour intégrer les 16 meilleures équipes européennes. En Ligue des Champions, le Milan AC a connu un parcours très irrégulier s’inclinant notamment lors des 2 confrontations face à Chelsea. Les Milanais ont pris 6 points lors de leur double confrontation face au Dinamo Zagreb (1-3 et 4-0) et 1 autre lors de leur déplacement à Salzbourg (1-1à. En Serie A, le champion en titre n’arrive pas à suivre le rythme effréné du Napoli qui caracole en tête. Le week-end dernier, lesont connu un coup d’arrêt en s’inclinant sur la pelouse du Torino (2-1). Ce revers est venu mettre fin à une très belle dynamique de 4 succès consécutifs. Suite à cette contre-performance, le Milan se retrouve en troisième position avec 6 points de retard sur les Napolitains. Pour affronter Salzbourg, Pioli compte sur ses hommes forts comme le Français Theo Hernandez ou le Portugais Rafael Leao qui passe un palier supplémentaire chaque saison.avec le codechez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Salzbourg connaît l’objectif qui lui est demandé lors de cette dernière journée : une victoire à San Siro. En effet, en s’imposant en Lombardie, le club autrichien accrocherait pour la deuxième année consécutive une qualification pour les 8de la C1. Après avoir décroché un précieux succès à domicile contre le Dinamo Zagreb (1-0), Salzbourg a perdu des points avec un nul sur la pelouse des Croates (1-1) et un revers à domicile contre Chelsea (1-2). Dans leur championnat, les partenaires de Lucas Gourna Douath ont toujours les commandes avec deux unités d’avance sur le Sturm Graz. Le week-end dernier, les Autrichiens ont dominé Hartberg (1-1) grâce à l’entrée décisive d’Okafor. Le Suisse est l’un des hommes forts de Salzbourg dans ce début de saison, avec le serbe Sesko déjà convoité par des grosses écuries. Devant son public, le Milan AC devrait faire le taf en prenant le dessus sur Salzbourg. Comme à l'aller et comme lors de 3 des 4 derniers matchs des Milanais, on pourrait voir des buts marqués des deux côtés.- Rentrez bien le codelors de votre inscription- ZEbet vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(300€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Rentrez bien le codelors de votre inscription- ZEbet vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(344€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Milan AC Salzbourg détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !