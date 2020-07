Pronostic Milan AC Parme : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Milan, l’effet Z continue face à Parme

Profitez de 110€ en EXCLU chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 110€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Milan - Parme :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’arrivée de Zlatan Ibrahimovic lors du mercato hivernal a transformé le Milan AC. Avec son géant suédois, le club lombard réalise une très bonne seconde partie de saison. Lesont recollé aux places européennes et ont réalisé des prestations intéressantes (4 victoires et 2 nuls depuis la reprise). Les hommes de Stefano Pioli ont notamment renversé la Juventus en 30 minutes (4-2) ou battu la Roma (2-0) et la Lazio (0-3). Zlatan semble avoir libéré ses partenaires puisque les Rebic, Leao, Kessie et Hernandez se montrent à leur avantage lors de leurs dernières sorties. Les Milanais ont seulement perdu des points sur la pelouse de la lanterne rouge, la Spal (2-2), et au San Paolo face au Napoli (2-2). A l’aller, le Milan AC s’était imposé à Parme (1-0).chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Calé en milieu de tableau et possédant 10 points d’avance sur le premier relégable, Parme devrait logiquement se maintenir. Néanmoins, les partenaires de Gervinho ont vécu une terrible série de 5 revers de rang. Les Parmesans ont mis fin à cette dynamique en marquant deux buts dans les arrêts de jeu face à Bologne (2-2) le week-end dernier. Depuis le début des années 2000, Parme se s’est imposé qu’une fois à San Siro (en 2014). Logiquement, un Milan en forme et en quête de C3 devait continuer sa belle série et dominer une formation de Parme dans le dur.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 110€ sur ce pari et gagnez(159€ du pari + 110€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 110€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, sponsor d’Arsenalavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecRetrouvez le Pronostic Milan AC Parme encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !