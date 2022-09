Pronostic Milan AC Naples : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Napoli contrarie le Milan AC

La 7journée de Serie A se conclut sur une très belle affiche entre le Milan AC (3) et le Napoli (1). Ces deux formations comptent le même nombre de points et sont toujours invaincues dans cette entame de saison. Les Milanais viennent de décrocher leur premier succès en Ligue des Champions en dominant le Dinamo Zagreb (3-1) avec des réalisations de l’inévitable Giroud, du belge Saelemaekers et du jeune Pobega. Après avoir obtenu le point du nul à Salzbourg (1-1) lors de la 1journée, Milan est en tête de son groupe avant la double confrontation à venir face à Chelsea. En Serie A, lesont fait le carton plein à domicile mais ont perdu des points en déplacement avec des nuls sur les pelouses de l’Atalanta (1-1) et sur celle de Sassuolo (0-0). Le week-end dernier, les hommes de Stefano Pioli ont dominé la Sampdoria (1-2) avec un penalty décisif de Giroud, rappelé en équipe de France cette semaine. Lors de cette rencontre, le portugais Leao a été expulsé et manquera ce choc face au Napoli. Cette absence est préjudiciable, tant l’ancien lillois est excellent depuis le début de saison. Milan connait quelques problèmes offensifs puisque les Zlatan, Origi ou Rebic sont tous sur le flanc, et il faudra donc surtout compter sur Giroud devant.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Napoli est la bonne surprise de ce début de saison. Cet été, le club napolitain a perdu de nombreux joueurs puisque les Koulibaly, Insigne, Mertens ou Ruiz ont tous rejoint de nouvelles équipes. Les dirigeants italiens ont recruté judicieusement en attirant Kim, Simeone ou le Géorgien Kvaratskhelia (déjà 4 buts marqués en 6 matchs de championnat). Impressionnant depuis le début de saison, le Napoli a pris les commandes de son groupe de Ligue des champions suite à ces 2 victoires face à Liverpool (4-1) et les Glasgow Rangers (0-3). En Serie A, les Partenopei affichent un bilan similaire au Milan AC avec 4 succès pour 2 nuls, mais possèdent actuellement les meilleures attaques et défenses de la Ligue. A l’instar des, les Napolitains feront le déplacement avec quelques absences importantes car Osimhen ou Lozano sont blessés. Vainqueur à l’arrachée de la Spezia (1-0) le week-end dernier, Naples est en confiance. Sur sa lancée, le Napoli devrait pouvoir accrocher au moins le point du nul sur la pelouse du Milan AC privé de son meilleur joueur, Leao.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Milan AC Naples encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !