Pronostic Milan AC Manchester United : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Un Milan AC – Manchester United avec des buts de chaque côté

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Milan AC – Manchester United :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En inscrivant un but au bout du temps additionnel, l’international danois Simon Kjaer a permis au Milan de ramener un nul logique d’Old Trafford (1-1). En effet, lesont certainement laissé la meilleure impression lors de cette opposition aller avec notamment deux buts refusés par la VAR, dont un injustement sur un chef d’œuvre de Kessie. Milanais et Mancuniens ambitionnent de s’imposer dans cette Europa League et devraient de nouveau offrir un spectacle de toute beauté lors de cette seconde manche. En s’inclinant le week-end dernier face au Napoli en Serie A (0-1), le Milan AC a certainement dit adieu au Scudetto puisque l’Inter compte désormais 9 points d’avance. Cette Ligue Europa prend donc encore plus d’importance aux yeux du club italien. Stefano Pioli, grand artisan du retour au 1er plan des, fait face à des absences importantes et notamment celles du suédois Zlatan Ibrahimovic et de l’international algérien Bennacer.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Manchester United se déplace en Italie en étant conscient qu’il est dans l’obligation de marquer pour pouvoir se qualifier. Lessont sur une bonne dynamique puisqu’ils sont invaincus lors des 13 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Les hommes de Solskjaer viennent de remporter deux rencontres importantes en Premier League face à Manchester City et ce week-end face à West Ham. Ces résultats ont confirmé la place de United dans le Top 4 de Premier League puisque Manchester dispose de 9 points d’avance sur la 5position. Pour le choc face aux, Solskjaer avait pu bénéficier du retour de Rashford et devrait pouvoir compter sur ceux de Cavani et Martial contre le Milan AC. Exceptionnel en déplacement, Man U est invaincu en Angleterre loin de. Cette confrontation entre deux formations qui visent le titre devrait nous offrir un match ouvert entre deux équipes qui vont tout faire pour s’imposer. Entre une formation du Milan joueuse et desdiablement efficaces en contre-attaques, on pourrait donc voir les deux équipes marquer.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Milan AC Manchester United détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !