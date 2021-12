Pronostic Milan AC Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Un Milan AC – Liverpool avec des buts de chaque côté

Si Liverpool est assuré de terminer en tête du groupe B de la Ligue des Champions et donc de participer aux 8de finale de la Ligue des Champions, les 3 autres formations ont encore leur mot à dire. En effet, le FC Porto, le Milan AC et l'Atlético Madrid sont seulement séparés d'un point et jouent donc leur qualification lors de cette dernière journée. Les Rossoneri ont connu une entame compliquée dans cette Ligue des Champions puisqu'ils se sont inclinés lors des 3 premiers matchs. En obtenant le nul à San Siro face à Porto (1-1) et en s'imposant au Wanda Metropolitano face auxlors des deux dernières journées, les Milanais se sont totalement relancés alors que tout le monde les voyait éliminés. En pleine forme, le club lombard a pris les commandes de la Serie A ce week-end suite à son succès sur la Salernitana (2-0) et à la défaite du Napoli à domicile face à l'Atalanta. Ce mardi, les hommes de Stefano Pioli seraient assurés de participer aux 16de finale de l'Europa League en s'imposant face à Liverpool. Pour cela, la formation lombarde compte sur ses cadres que sont Zlatan Ibrahimovic, Diaz ou Kessie ou Rebic. Habituel titulaire en C1 mais blessé, Olivier Giroud va encore manquer ce match au contraire de Messias, buteur lors de 2 des 3 dernières rencontres des Milanais. Préservé face à la Salernitana, Zlatan (6 buts en 9 matchs de Serie A) devrait débuter.De son côté, Liverpool arrive en Italie sans la moindre ambition si ce n'est celui de bien finir. En effet, lesont réussi pour l'instant un parcours parfait en Ligue des Champions et ont assuré leur place en 8de finale. Les hommes de Klopp ont été impressionnants et ont même réussi à s'imposer face à Porto il y a 15 jours, alors que l'équipe était fortement remaniée et que les Portugais jouent leur qualif. Premier de son groupe, Liverpool devrait faire de nouveau tourner son effectif pour cette dernière rencontre de poule. En effet, lessont totalement impliqués dans la lutte pour le titre en Angleterre. Grâce à leur succès sur obtenu samedi à Wolverhampton (0-1), ils se sont replacés en 2position de Premier League derrière les Citizens. Ce week-end, les partenaires de Mohamed Salah ont souffert au Molineux Stadium, notamment dans le dernier geste où Jota a manqué plusieurs grosses opportunités. Cependant, le coup de poker tenté par Jurgen Klopp en lançant Divock Origi a fonctionné puisque l'international belge a inscrit un but dans les dernières secondes. L'international belge, qui marque souvent quand il joue, devrait être récompensé par une titularisation ce soir. Pour cette affiche, le Milan devra prendre des risques pour se qualifier en 1/8, et face à une formation de Liverpool diablement efficace, cela devrait nous offrir un match agréable avec des buts de chaque côté.