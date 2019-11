Pronostic Milan AC Lazio Rome : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Des buts de chaque côté entre le Milan et la Lazio

Le Milan AC est la déception de ce début de saison en Serie A. Les 6 premières places sont occupées par les autres grands favoris et seul le Milan AC semble distancé, à la 10place. Stefano Pioli a été nommé pour relancer les. Ses débuts sont mitigés avec un nul à domicile face à Lecce, une défaite à Rome et une victoire difficile face à la modeste SPAL, qui lutte pour ne pas être reléguée. Ce succès à San Siro est seulement le second obtenu en 5 rencontres. L'effectif milanais est pourtant intéressant sur le papier avec Piatek, Suso, Leao, Calhanoglu, Bennacer ou encore Paqueta.

De son côté, la Lazio est 5avec un point de retard sur la Roma, 4, qui occupe la dernière place qualificative pour la Ligue des Champions. Les hommes de Simone Inzaghi sont en forme et sortent d'une bonne semaine au cours de laquelle ils ont dominé la Fiorentina de Ribéry (1-2) et surclassé le Torino (4-0). L'international italien Ciro Immobile est inarrêtable et a déjà trouvé le chemin des filets à 12 reprises en seulement 10 matchs. Les Laziale se déplacent en Lombardie avec l'ambition de ramener au moins un point. Cette rencontre s'annonce ouverte entre des Milanais qui veulent se relancer et une Lazio qui veut consolider sa place. On voit les deux équipes marquer, comme cela a été le cas lors de 5 des 6 derniers matchs respectifs des Milanais et des Laziale.