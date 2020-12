Pronostic Milan AC Lazio Rome : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Milan finit 2020 en beauté face à la Lazio !

Le Milan AC a réalisé une année civile 2020 extraordinaire. Lesont effectué une fin de saison dernière incroyable qui leur a permis d'accrocher les barrages d'Europa League. Pour ce nouvel exercice, les Lombards se sont qualifiés pour les seizièmes de finales de l'EL où ils retrouveront l'Etoile Rouge de Belgrade. En Serie A, les hommes de Stefano Pioli sont leaders du championnat avant cette ultime journée de 2020. Invaincus depuis le début de saison, les Milanais ont rencontré des difficultés lors des derniers matchs en partageant les points face à Parme (2-2) et contre le Genoa (2-2). L'absence de Zlatan Ibrahimovic s'est fait ressentir lors de ces rencontres. Le Suédois devrait de nouveau être sur le flanc pour la venue de la Lazio. En revanche, les Rossoneri sont allés s'imposer à Sassuolo, lors de la dernière journée, en inscrivant le but le plus rapide de l'histoire de la Serie A par Rafael Leao. L'ancien Lillois a trouvé le chemin des filets après seulement 6 secondes et le Milan a signé un succès important chez la belle surprise de cette saison en Italie (0-2).chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, la Lazio occupe une décevante 8place, mais à seulement 3 points des places qualificatives pour la Ligue des Champions. Lesont en revanche validé leur ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions où ils défieront le champion en titre, le Bayern Munich. Le club romain a connu un passage compliqué, touché par une vague de Covid au sein de l'effectif. En difficulté lors des dernières journées de Serie A, les hommes de Simone Inzaghi se sont repris le week-end dernier face à un Napoli affaibli défensivement (2-0) avec une nouvelle réalisation de Ciro Immobile. Exceptionnel en 2020, le Milan AC aura à cœur de conserver sa première place et devrait s'imposer face à une Lazio encore trop irrégulière cette saison.