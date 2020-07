Pronostic Milan AC Juventus : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

La Juventus en mission chez le Milan AC !

Dans cette dernière ligne droite de Serie A, la Juventus semble avoir fait la différence face à ses concurrents. Les Piémontais possèdent désormais 7 points d'avance sur la Lazio, deuxième. La Vieille Dame peut d'ailleurs remercier son adversaire du soir, le Milan AC, tombeur des Laziale le week-end passé (3-0). Après une reprise poussive, au cours de laquelle ils se sont inclinés en finale de la Coupe d'Italie face au Napoli, les Bianconeri se montrent dorénavant intraitables. La Juve a signé quatre succès consécutifs en championnat face à Bologne (0-2), Lecce (4-0), le Genoa (1-3) et le Torino (4-1). De plus, Sarri peut s'appuyer sur son duo d'attaquants Dybala – Ronaldo, de nouveau excellent lors des dernières rencontres.

Seulement 6e du classement, le Milan AC peut se consoler avec une place en Europa League. Invaincus depuis la reprise, les Rossoneri ont cependant perdu des points chez le dernier, la SPAL (2-2). Ce week-end, le Milan AC a profité du retour de Zlatan Ibrahimovic pour s'imposer avec la manière au Stade Olympique de Rome face à la Lazio (3-0). Il s'agira de la 4e confrontation entre les deux équipes cette saison. Les précédents duels ont été intenses et serrés (1-0 pour la Juventus à l'aller, et des nuls en Coupe qui ont permis à la Juve de se qualifier), mais tous ont donc fini à l'avantage de la Vieille Dame. Lancée vers le titre, la Juve semble avoir trouvé son rythme de croisière et devrait s'imposer face au Milan AC.