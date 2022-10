Pronostic Milan AC Juventus : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Milan revanchard face à la Juventus

La 9journée de Serie A nous offre une très belle affiche samedi entre le Milan AC et la Juventus, deux formations engagées en Ligue des Champions en milieu de semaine. Les Milanais, privés de plusieurs éléments, se sont lourdement inclinés à Stamford Bridge face à un Chelsea supérieur (3-0). Ce revers redistribue les cartes dans ce groupe puisque seulement 2 points séparent Salzbourg (1er) du Dynamo Zagreb (dernier). Champion d'Italie l'an passé après près de 10 ans d'attente, le club lombard se trouve actuellement en 5position avec 3 points de retard sur le Napoli et l'Atalanta Bergame qui réalisent des débuts canon. Battu par Naples (1-2) à San Siro avant la coupure internationale, le Milan AC s'est repris le week-end dernier en Toscane en dominant Empoli (1-3). Malgré l'ampleur du score, tout s'est joué dans les dernières minutes de la rencontre puisque le club toscan avait égalisé à la 92minute avant que coup sur coup, Ballo-Touré et Leao (4 buts déjà cette saison) ne permettent au Milan de prendre 3 points précieux. Déçu de sa prestation en Angleterre, le club milanais va vouloir repartir de l'avant lors de la réception de la Juventus.

De son côté, la Juventus s'est relancée en Ligue des Champions en s'imposant logiquement face au Maccabi Haïfa à domicile (3-1). Tout ne fut pas facile pour les hommes d'Allegri qui ont connu une petite frayeur en fin de rencontre avec la réduction du score des Israéliens. Les anciens parisiens Di Maria et Rabiot ont été les grands artisans de ce succès. Le milieu tricolore a inscrit un doublé tandis que l'Argentin a été de tous les bons coups et a montré une belle complicité technique avec Vlahovic buteur (6but déjà cette saison). Septième de Serie A, la Vieille Dame accuse 7 points de retard sur les leaders et 4 sur le Milan. Auteur d'un début de saison catastrophique, la Juve s'est reprise le week-end dernier en dominant Sassuolo (3-0). Ce samedi, un test beaucoup plus grand l'attend à San Siro face au champion d'Italie en titre. Pour affronter les Milanais, les Turinois ne pourront pas compter sur les blessés de longue date comme Pogba ou Chiesa, mais également sur Di Maria suspendu. L'absence de l'Argentin est préjudiciable tant il est important dans l'animation offensive. Bousculé à Chelsea, Milan devrait se reprendre à domicile face à la Juve qui n'a pas encore gagné le moindre match en déplacement cette saison (2 nuls, 2 défaites).