Pronostic Milan AC Inter Milan : Analyse, cotes et prono de la SuperCoupe d'Italie

L'Inter prend le dessus sur le Milan AC

La Supercoupe en Italie nous offre une superbe affiche avec le derby milanais qui se déroule en Arabie Saoudite. Champion l'an dernier, le club rossonero tente de défendre son titre mais fait face à un adversaire redoutable, le Napoli. En effet, malgré sa deuxième place, Milan accuse déjà 9 points de retard sur le leader napolitain. Les hommes de Pioli ont perdu de nombreux points depuis la reprise. Si le Milan s'est imposé petitement contre une Salernitana en méforme (1-2), il a ensuite été tenu en échec à deux reprises face à la Roma (2-2) et contre Lecce (2-2) le week-end dernier. Les scénarios de ces rencontres furent totalement différents puisque contre la Louve, les Milanais avaient le match en main mais ont dilapidé leur avance de 2 buts dans les dernières minutes. Contre Lecce, lesont couru après le score après avoir concédé deux buts rapidement. Leao (déjà buteur à Lecce) et Calabria ont permis au Milan AC de limiter la casse. De plus, entre ces 2 matchs de Serie A, l'équipe lombarde a été sortie en Coupe d'Italie par le Torino. En face, l'Inter est sur une dynamique plus intéressante. Les hommes d'Inzaghi occupent actuellement la 4e place avec 10 unités de retard sur les Napolitains. Pourtant, les Intéristes ont réussi une reprise satisfaisante en faisant tomber le leader napolitain sur une réalisation de Dzeko (1-0). Incapable de faire bonifier ce succès, la formation nerazzurri a ensuite été tenue en échec face au promu Monza (2-2). Reparti de l'avant en Coupe d'Italie en dominant Parme en prolongations, l'Inter a encore fait le taf le week-end dernier face à Vérone (1-0) en championnat grâce à son champion du Monde Lautaro Martinez. Invaincu lors des 6 dernières rencontres, le club intériste veut poursuivre sur cette série afin de décrocher un 1er trophée dans cette saison. Sur une meilleure dynamique que le Milan, l'Inter part légèrement favori de ce derby.