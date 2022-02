Pronostic Milan AC Inter : Analyse, cotes et prono de la demi-finale aller de Coupe d'Italie

Le Milan AC profite de la baisse de régime de l’Inter

Les demi-finales de la Coppa Italia nous offre une très belle affiche avec le derby de Milan. Le Milan AC dispute une semaine importante puisque dimanche prochain les Rossoneri affronteront le Napoli en Serie A. Le club milanais domine actuellement la Serie A avec deux points d’avance sur son grand rival, l’Inter. En revanche, le club lombard reste sur 2 résultats décevants avec deux matchs nuls face à la Salernitana (2-2), dernière au classement, et contre l’Udinese (1-1) qui lutte pour son maintien. Récemment, les hommes de Stefano Pioli avaient dominé les Intéristes dans le derby (1-2) grâce à un Olivier Giroud décisif et auteur d’un doublé. Ce week-end, c'est l'ancien Lillois Rafael Leao qui a encore marqué (3 buts sur les 4 derniers matchs du Milan). Pour arriver en demi-finale de la coupe d’Italie, le Milan s’était débarrassé difficilement du Genoa (3-1, après prolongation) mais avait ensuite surclassé la Lazio en quart de finale (4-0) à San Siro. Pour affronter l’Inter, Pioli devrait pouvoir compter sur le retour de Bennacer, tandis que Kjaer et Ibrahimovic sont encore indisponibles.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’Inter connaît un passage très délicat depuis le derby perdu. En effet, reversés par le Milan AC alors qu'ils menaient au score et semblaient avoir le match en main, les Intéristes enchaînent les contre-performances avec un nul contre le Napoli (1-1), ou une défaite à domicile contre Sassuolo (0-2). Le week-end dernier, lesont de nouveau perdu des points face à une équipe du Genoa (0-0) qui lutte pour son maintien. Entretemps, les hommes d’Inzaghi avaient également subi un revers en 8e de finale aller de la Ligue des Champions face à Liverpool, à la maison (0-2). L’Inter reste sur 3 matchs toutes compétitions confondues sans avoir marqué le moindre but, à l’image d’un Lautaro Martinez muet depuis plusieurs semaines. Simone Inzaghi peut s’appuyer sur un groupe quasiment au complet puisque seuls Correa et Gosens sont sur le flanc. Sur cette demi-finale aller, le Milan AC pourrait l'emporter comme il y a quelques semaines face à un Inter pas au mieux lors des dernières semaines.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Dunkerque Dijon encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, cotes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !