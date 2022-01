Pronostic Milan AC Genoa : Analyse, cotes et pronostic du match de Coupe d'Italie

Le Milan AC fait le job face au Genoa

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Après des années difficiles, le Milan AC est revenu sur le devant de la scène en Italie. En effet, après avoir fini en 2position de Serie A l’an passé, les Rossoneri luttent avec l’Inter pour le titre. Actuellement, la formation lombarde compte un seul point de retard sur les. Ces résultats prouvent tout le travail accompli par Stefano Pioli mais aussi par Paulo Maldini, qui a su trouver d’excellents joueurs. Le club rossonero a notamment attiré Diaz, Saelemakers, Theo Hernandez, Rafael Leao ou Tonali. Ces pépites sont encadrées par des joueurs expérimentés à l’image de Zlatan Ibrahimovic, d’Olivier Giroud et Simon Kjaer même si ce dernier est actuellement forfait. Impérial en début de saison, le Milan a connu une passe délicate en fin d’année avec plusieurs contre-performances, face à la Fiorentina, Sassuolo, et le Napoli. En revanche, le club milanais s’est bien relancé et reste sur trois succès consécutifs face à Empoli (2-4), la Roma (3-1) et Venise (0-3). Le week-end dernier, les Milanais se sont tranquillement imposés face auxavec une réalisation de Zlatan et surtout un doublé de Theo Hernandez, qui réalise une excellente saison.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Genoa a un objectif prioritaire cette saison, le maintien. Arrivé pour relancer le club génois, Andrei Shevchenko vit un début catastrophique et pourrait rapidement perdre sa place. En effet, le Genoa n'a toujours pas gagner en championnat avec l'ancien sélectionneur ukrainien et reste désormais sur 18 journées de Serie A sans la moindre victoire. Depuis le départ de la saison, les partenaires de Mattea Destro ont remporté un seul match, face à Cagliari, en Serie A. En revanche, le Genoa s’est imposé face à Pérouse (3-2) et la Salernitana (1-0) en Coppa Italia pour atteindre cesde finale. En grande difficulté en championnat, le Genoa s’est incliné à domicile face à la Spezia (0-1) le week-end dernier. Avant-dernier de Serie A, la formation génoise compte 5 points de retard sur Venise, première équipe non relégable. Ce 8de finale entre 2 formations aux dynamiques totalement opposées devrait tourner en faveur du Milan AC, largement supérieur à un Genoa dépassé. Sur le banc face à Venise ce week-end, Giroud pourrait être titularisé sur ce match de Coupe pour reposer Zlatan.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Milan AC Genoa encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !