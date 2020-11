Pronostic Milan AC Fiorentina : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Milan AC logiquement face à la Fiorentina

Auteur d'une excellente fin de saison dernière, le Milan AC a redémarré sur les chapeaux de roue. Bien placé pour se qualifier en 1/16d'Europa League après son nul obtenu à Lille jeudi, le club lombard est surtout leader de cette Serie A qui sera à n'en pas douter son objectif principal de la saison. Avec 6 victoires et 2 matchs nuls, le Milan AC y fait quasiment carton plein et vient de frapper un grand coup en s'imposant en Naples le week-end dernier (1-3).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, la Fiorentina n'est qu'à la 15place du classement et confirme qu'elle ne fait plus partie des grands clubs d'Italie. Vainqueur en milieu de semaine chez l'Udinese en Coupe, la Viola galère en revanche en Serie A. Les Florentins n'ont pris qu'1 point sur les 3 dernières journées, sur la pelouse de Parme, pour deux défaites face à la Roma et Benevento. Même sans Zlatan, le Milan AC devrait être capable de s'imposer à domicile face à cette Fiorentina décevante.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecRetrouvez le Pronostic Milan AC Fiorentina détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !