Pronostic Milan AC Celtic Glasgow : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Le Milan AC fait un pas vers la qualif’ face au Celtic

Dans le cadre de la 5journée de l'Europa League, le Milan AC reçoit le Celtic Glasgow. Le club milanais réalise une exceptionnelle année 2020. En difficulté lors du début de saison 2019-2020, lesse sont parfaitement repris depuis l'arrivée couplée de Stefano Pioli et Zlatan Ibra. Le club lombard a accroché sa qualification pour les barrages de l'Europa League, au cours desquels le Milan AC s'est qualifié au bout d'une interminable séance de tirs aux buts face à Rio Ave. En Serie A, les Milanais sont invaincus avec 7 victoires et 2 nuls. Ce week-end, malgré l'absence d'Ibrahimovic, le clubs'est imposé face à la Fiorentina (2-0) et a accentué son avance en tête du Calcio avec 5 points de plus que le premier poursuivant. En Europa League, le Milan AC réussit un parcours intéressant avec 7 points après 4 journées. Les partenaires de Kessie ont fait le carton plein face au Sparta Prague et le Celtic à l'aller, mais sont tombés ensuite sur une solide formation lilloise (0-3 et 1-1).chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Celtic Glasgow vit une saison compliquée. Battue par Ferencvaros lors des barrages de la Ligue des Champions, l'équipe écossaise a été basculée en Europa League. Les hommes de Lennon comptent un seul point pris à Lille (2-2) et sont quasiment éliminés de la compétition. Le coach du Celtic est en danger puisque sa formation compte 11 points de retard en Premiership sur le grand rival, les Glasgow Rangers. De plus, les partenaires d'Odsonne Edouard viennent de s'incliner face à Ross County en 8de finale de la coupe d'Ecosse. En grande forme cette saison, le Milan AC devrait s'imposer à domicile face à une formation du Celtic dans le dur.