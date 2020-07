Pronostic Milan AC Bologne : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Le Milan AC sur sa lancée face à Bologne

Profitez de 10€ sans dépôt et d'un 1er pari remboursé de 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Milan Bologne :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En difficulté lors de la première partie de saison, le Milan va mieux depuis les arrivées cumulées de Stefano Pioli et Zlatan Ibrahimovic. Depuis le mois de janvier, lesn’ont perdu qu’à deux reprises : face à l’Inter (4-2) et plus surprenant contre le Genoa (1-2). Depuis la reprise post-confinement, le Milan AC va parfaitement bien avec un bilan de 5 victoires et 2 nuls. Cet excellent total permet aux partenaires de Romagnoli de pouvoir être dans le coup pour les places européennes. Mené par Parme en milieu de semaine, le club lombard a renversé la vapeur pour s’imposer tranquillement (3-1). En pleine forme, le Milan veut profiter de cet élan pour retrouver l’Europe.chez+ 100€ remboursés peu importe le résultat de votre 1pari⇒ ⇒⇐ ⇐10de Serie A, Bologne sort d’une saison correcte. Contraint de lutter pour le maintien ces dernières années, le club de Sinisa Mihaljovic est cette fois calé en milieu de tableau. En milieu de semaine, les partenaires de Palacio ont tenu en échec le Napoli de Lorenzo insigne (1- 1). Sur les dernières rencontres, Bologne se montre intéressant à l’extérieur avec des succès face à la Samp’ ou l’Inter. Mais pour ce match, des Milanais euphoriques devraient décrocher un nouveau succès.- Rentrez bien le code "SOFOOT" dans le formulaire d'inscription (dans la partie IBAN et limites de mises)- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter(154€ du pari + 100€ de bonus).- Peu importe que votre pari soit gagnant ou perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que vous souhaitez déposer ou non, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit dès votre inscription.avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, sponsor d’Arsenalavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecRetrouvez le Pronostic Milan AC Bologne encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !