Pronostic Milan AC Atalanta Bergame : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Un Milan AC – Atalanta avec des buts de chaque côté

Loin du lustre d'antan pendant plusieurs saisons, le Milan AC revient sur le devant de la scène. Le club lombard a réalisé une deuxième partie de saison canon l'an passé, ce qui lui a permis de décrocher une place pour les barrages de l'Europa League. Sur leur lancée, les Rossoneri ont assuré l'essentiel sur le plan européen et participeront aux seizièmes de finale en février. Au niveau national, les Milanais viennent de valider leur ticket pour les quarts de la Coupe d'Italie où ils retrouveront l'Inter, avec lequel il se dispute également le Scudetto. Après 18 journées de Serie A, le Milan AC occupe la première place du classement avec 3 points d'avance sur les. Les hommes de Stefano Pioli réalisent un parcours quasiment parfait puisque seule la Juventus s'est imposée face aux Milanais. Absent plusieurs semaines, Zlatan Ibrahimovic a retrouvé les terrains la semaine passée, et s'est déjà signalé en inscrivant un doublé lors du succès à Cagliari (0-2). Le géant suédois a signé sa 12réalisation de la saison, et va pouvoir bénéficier du soutien de Mario Mandzukic, transféré récemment en Lombardie. Le Milan, version Pioli, a toutes les caractéristiques d'une formation capable de remporter le titre, avec des tauliers en défense comme Romagnoli et Hernandez, un excellent milieu de terrain et le talent de Zlatan.

De son côté, l'Atalanta s'est installé dans le paysage du foot italien, et est considérée, à juste titre, comme l'une des formations les plus intéressantes à voir évoluer. Le football offensif prôné par Gasperini fonctionne à merveille du côté de Bergame. Le technicien italien peut compter sur d'excellents éléments comme Luis Muriel, Zapata, Mirantchuk, Ilicic ou Malinovski. Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, l'Atalanta a été stoppée par le Genoa (0-0) dans ce début d'année après une belle série de succès. En milieu de semaine, la a raté une occasion en or de recoller au Top 5 en concédant le point du match nul face à l'Udinese (1-1). Avant ces deux matchs nuls, le club bergamasque avait enregistré 4 belles victoires face à Sassuolo, Parme, Benevento et Cagliari. Ce choc entre deux équipes au potentiel offensif impressionnant, qui marquent à quasiment toutes les rencontres, devrait nous offrir un très beau match, et normalement des buts de chaque côté.