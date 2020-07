Pronostic Milan AC Atalanta : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Des buts de chaque côté entre le Milan et l’Atalanta

La 36e journée de Serie A nous offre une alléchante affiche entre le Milan AC et l'Atalanta de Bergame. Lesont connu une première partie de saison décevante, qui leur coûte aujourd'hui une qualification en Ligue des Champions. Depuis la prise en main du club par Stefano Pioli et l'arrivée de Zlatan lors du mercato hivernal, le club lombard n'a perdu qu'à deux reprises, face à l'Inter et, plus surprenant, contre le Genoa. Pour le retour des compétitions, le Milan AC a repris parfaitement avec un bilan de 7 victoires et 2 nuls. Lors de la dernière journée, un doublé d'Ibrahimovic a offert la victoire aux milanais à Sassuolo (1-2).De son côté, l'Atalanta a confirmé son statut de grosse cylindrée en Italie. Le club de Bergame progresse depuis plusieurs saisons et va participer pour le deuxième exercice consécutif à la Ligue des Champions. Futur adversaire du PSG en LDC, l'Atalanta est sur une excellente dynamique de 17 matchs sans la moindre défaite. Les partenaires de Papu Gomez se sont imposés face à Bologne (1-0) lors de la dernière journée grâce à la 18e réalisation de la saison du buteur colombien Luis Muriel. L'Atalanta a connu une période faste mais semble connaitre un contrecoup physique lors des dernières rencontres. A l'image des 5 dernières rencontres du Milan AC, les deux formations peuvent trouve le chemin des filets dans cette affiche.