Pronostic Midtjylland Slavia Prague : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Midtjylland se qualifie à domicile face au Slavia Prague

Les matchs retour des barrages de Ligue des Champions vont nous donner les derniers qualifiés pour la phase de groupe. Ce mercredi, le club danois de Midtjylland reçoit les Tchèques du Slavia Prague pour une qualification historique en C1. Les hommes de Brian Priske ont un léger avantage puisqu'ils ont ramenés un nul de République tchèque (0-0). Lors des tours précédents, les Danois se sont défaits de Ludogorets (0-1) et des Young Boys de Berne (3-0), deux clubs habitués de ces tours préliminaires. Depuis la reprise de la saison, Midtjylland s'est montré très solide à domicile en remportant toutes ses rencontres sans encaisser le moindre but. Ce week-end, les Danois se sont imposés face au Randers FC (1-0) sur une réalisation du prometteur bulgare Kraev. En face, le Slavia Prague s'est distingué sur la scène européenne ces deux dernières saisons. Tout d'abord, en Europa League lors de la saison 2018-2019, où les Tchèques avaient posé de nombreux problèmes à Chelsea en quart de finale. Puis l'an passé, le Slavia n'a pas été gâté par le tirage au sort en Ligue des Champions puisqu'il s'est retrouvé dans le groupe de la mort avec l'Inter, le FC Barcelone et le Borussia Dortmund. Malgré de bonnes prestations, les Tchèques ont terminé en 4position du groupe. Les hommes de Trpisovsky ont par contre remporté leur championnat national devant Plzen et le Sparta. Pour ce nouvel exercice, le Slavia est pour l'instant en deuxième position derrière le Sparta. Pour ce barrage retour, Midtjylland devrait confirmer son match aller et sa belle série à domicile pour se qualifier pour la phase de groupe de la Ligue des Champions.