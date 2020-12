Pronostic Midtjylland Liverpool : Analyse, prono et cotes doublées sur le match de Ligue des champions

Liverpool conclut sur une victoire sur la pelouse de Midtjylland !

Champion du Danemark l'an passé, Midtjylland est passé par les barrages pour intégrer la phase de groupe. Tombé dans un groupe relevé avec Liverpool, l'Ajax et l'Atalanta, le club danois a cependant fièrement défendu ses chances. La semaine passée, les partenaires du bulgare Kraev sont allés prendre leur seul point de la compétition sur le terrain de l'Atalanta. Dernier de la poule, Midtjylland est éliminé de toutes compétitions européennes mais rêve de finir sur un succès de prestige face au champion d'Angleterre, Liverpool. En championnat, le club danois a pris les commandes mais reste sous la menace de Brondby.

De son côté, Liverpool a déjà validé sa participation aux huitièmes de finale de la Ligue des Champions. De plus, les Reds ont assuré la première place du groupe en s'imposant la semaine passée face à l'Ajax (1-0). Peu épargné par les blessures, Liverpool a assuré l'essentiel lors de cette campagne européenne. Depuis quelques semaines, Klopp retrouve des joueurs à l'image d'Alexander-Arnold ou de Keita de retour dans le groupe pour la réception de Wolverhampton. Toujours aussi solide, Liverpool n'a fait qu'une bouchée des Wolves (4-0). Le coach allemand est surtout confronté à des absences importantes en défense puisque Van Dijk, Gomez ou Alisson sont à l'infirmerie. Fabinho et Matip réalisent d'excellentes prestations mais pourraient être reposés au profit de jeunes comme Rhys Williams. Pour ce match sans enjeu, Klopp devrait faire tourner son équipe qui garde cependant fière allure et les Reds devraient être en mesure de s'imposer face à la modeste formation de Midtjylland.