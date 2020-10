Pronostic Midtjylland Atalanta Bergame : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

L’Atalanta à la relance face à Midtjylland

Les Danois de Midtjylland ont remporté leur dernier championnat national, devant le FC Copenhague, , son 3ème titre après ceux déjà obtenus en 2015 et 2018. Les hommes de Brian Priske ont ensuite participé aux barrages de la Ligue des Champions, où ils ont tour à tour dominé Ludogorets, les Young Boys de Berne et le Slavia Prague. En championnat, après une défaite inaugurale face à Sonderjyske (2-0), Midtjylland s'est repris en signant 3 victoires et un match nul. Cette série leur a permis de se replacer à seulement deux points du leader, Brondby.

De son côté, l'Atalanta Bergame est l'une des agréables surprises de la dernière campagne de Ligue des Champions et plus généralement des dernières saison. Les hommes de Gasperini et leur football offensif ont atteint les quarts de finale de la dernière C1 pour la 1participation de leur histoire, où ils se sont inclinés en fin de match face au PSG (2-1). Au niveau national, la Dea a logiquement accroché une place dans le Top 4 de Serie A en étant l'une des formations les plus spectaculaires d'Europe. Cette saison, les partenaires de Papu Gomez ont commencé sur les chapeaux de roue avec trois succès riches en buts face à Cagliari, la Lazio et le Torino. Le week-end dernier, l'Atalanta Bergame a par contre été surclassé par le Napoli au San Lorenzo (4-1). Porté par son duo d'attaquants colombiens Zapata-Muriel, l'Atalanta devrait réagir et s'imposer au Danemark chez une équipe de Midtjylland qui semble largement à sa portée.