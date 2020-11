Pronostic Midtjylland Ajax Amsterdam : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Première victoire de l’Ajax Amsterdam à Midtjylland

Champion du Danemark la saison passée, Midtjylland a été contraint de passer par les barrages de la Ligue des Champions. Sur leur parcours, les Danois ont réalisé d'excellentes prestations avec des succès sur Ludogorets, les Young Boys de Berne et le Slavia Prague qui sont des équipes plus expérimentées au niveau européen. Les débuts dans la phase de groupe ont, en revanche, été nettement plus compliqués puisque Mydtjylland s'est incliné lourdement à domicile face à l'Atalanta (0-4) avant de subir la loi de Liverpool à Anfield (2-0). Sur le plan national, les hommes de Brian Priske étaient bien partis avec 4 victoires et un nul mais ont été lourdement battus à Nordsjaelland ce week-end (4-1).

Décevant l'an passé, l'Ajax avait été exceptionnel en Ligue des Champions lors de la saison 2018-2019, avec une demi-finale à la clé. Pour leurs débuts européens cette saison, les Néerlandais n'ont pas été vernis puisque malgré une excellente prestation, ils se sont inclinés face à Liverpool (1-0). Sur leur lancée et dans une rencontre très plaisante, les hommes d'Erik Ten Hag ont pris un bon point contre l'Atalanta à Bergame (2-2). Cette double confrontation face à l'adversaire le moins fort du groupe pourrait replacer l'Ajax pour la qualification en huitième de finale de la C1. En Eredivisie, les partenaires de Tadic occupent la tête et viennent de signer une nouvelle large victoire face à Sittard (5-2). Lors de la journée précédente, l'Ajax avait battu le record de la plus grosse victoire d'Eredivisie en infligeant un 13-0 à Venlo. Supérieure sur le papier, la bande à Klaasen devrait s'imposer face à Midtjylland.