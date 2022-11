Pronostic Mexique Suède : Analyse, cotes et prono du match amical

Une victoire pour le Mexique avant de rentrer dans son Mondial

Grand habitué des Coupes du Monde, le Mexique est bien évidemment encore qualifié pour le Mondial 2022 qui débute ce week-end. La Tri est même très régulière puisque lors des 7 dernières éditions, elle a, à chaque fois, dépassé la phase de poules avent de buter en 8ème de finale. Afin de valider leur ticket pour le Qatar, les coéquipiers de Guillermo Ochoa ont terminé à la 2ème place des éliminatoires dans la zone CONCACAF avec le même nombre de points que le leader canadien. Ils ont évité de peu la 4ème place et donc un barrage inter-continental (3 unités d'avance). En septembre dernier, le Mexique n'a pas fait le plein de confiance lors de 3 matchs amicaux avec une courte victoire contre le Perou (1-0) et deux défaites face au Paraguay (0-1) et à la Colombie (2-3). Mercredi dernier, l'équipe a logiquement surclassé l'Irak à l'occasion de sa première rencontre de préparation pour la Coupe du Monde 2022 (4-0). Quart de finaliste du Mondial 2018 et 8ème de finaliste de l'Euro 2021, la Suède a vécu une grosse désillusion en ne se qualifiant pas pour la Coupe du Monde 2022. Seulement devancés par l'Espagne dans leur groupe, les coéquipiers de Victor Lindelöf ont ensuite accédé aux barrages. Ils ont tout d'abord dominé la République Tchèque à la maison (1-0 après prolongations) avant de perdre en Pologne (2-0). Dans la lignée de sa mauvaise passe, la Suède a fait pâle figure lors de la Ligue des Nations B disputée en juin et septembre dernier. Avec seulement 4 points pris en 6 rencontres, la sélection scandinave a fini dernière du groupe 4 derrière la Serbie, la Norvège et la Slovénie et est ainsi reléguée en Ligue C.